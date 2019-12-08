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До конца года надо исправить ситуацию с техническим обеспечением ГСЧС - Гончарук

До конца года надо исправить ситуацию с техническим обеспечением ГСЧС - Гончарук

Алексей Гончарук

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что поручил Министерству внутренних дел Украины в течение месяца предоставить план совершенствования системы технического обеспечения ГСЧС, чтобы исправить ситуацию до конца года. Об этом он заявил во время брифинга в Одессе по пожару в колледже, передает корреспондент УНН.

"Поручил МВД в течение месяца дать четкий план совершенствования этой системы (техническое обеспечение ГСЧС - ред.). Это означает, что нам надо посмотреть где у нас слабые места и до конца года максимально исправить эту ситуацию", - отметил Гончарук.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар.

Позже в ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе - поврежден удлинитель. Открыто уголовное производство. Полиция имеет две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил сегодня, 8 декабря, днем национального траура по погибшим в Одессе из-за пожара, который произошел в здании Одесского колледжа.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, пожары, ГСЧС, Алексей Гончарук
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