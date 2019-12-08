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Украина начала импортировать картофель с РФ

Украина начала импортировать картофель с РФ

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В ноябре Украина, как и раньше, импортировала картофель из Беларуси, а также начала импорт продукта из России. Об этом УНН сообщает со ссылкой на таможенную статистику.

Импорт из Беларуси продолжает быть самым большим - 76,08% от общего импорта картофеля. В ноябре в Украине с соседнего государства завезено картофеля на сумму более 6,3 млн долларов США, в целом же объем импорта из Беларуси с начала года превысил 30,5 млн долларов.

В то же время в течение ноября Украина импортировала российского картофеля на сумму чуть более одного миллиона долларов, а в целом импорт корнеплода из РФ с начала 2019 года превысил 1,6 млн долларов.

Примечательно, что из списка основных импортеров картофеля в Украине вообще исчез Египет, импорт из которого прекратился еще в сентябре.

Кроме того, Украина в ноябре практически не ввозила картофель из Нидерландов.

Экспорт картофеля из Украины в Турцию и Беларуси прекратился в ноябре вообще, а вот в Молдову из Украины отправили картофеля на 21 тысячу долларов.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Беларусь, импорт
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