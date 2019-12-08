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Новости: Экономика
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Украина нарастила импорт цитрусовых из Турции и Испании

Украина нарастила импорт цитрусовых из Турции и Испании

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В течение ноября 2019 года Украина импортировала из Турции цитрусовых более чем 36,7 млн долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на таможенную статистику.

Всего же с начала текущего года из Турции импортировано цитрусовых на сумму более 91 млн долларов.

На втором месте среди стран импортеров цитрусовых Египет - с начала года в Украину оттуда завезено продукции на сумму 33,6 млн долларов, но в ноябре объем импорта составил всего 374 тысяч долларов.

Ввозит Украины цитрусовые также из Испании - с начала года на сумму 13,3 млн долларов, а в ноябре почти 2,5 млн долларов.

Объем импорта из других стран в целом составляет около четверти от всего импорта цитрусовых (с начала года 45,4 млн долларов, а в течение ноября - 7,1 млн долларов).

Как сообщалось ранее, Украина за девять месяцев импортировала агропродуктов на 4,3 млрд долларов.

Источник: УНН
Теги: Испания, импорт, Египет, Турция
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