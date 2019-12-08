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Крупный пожар в Одессе: спасатели продолжают работы по ликвидации ЧС

Крупный пожар в Одессе: спасатели продолжают работы по ликвидации ЧС

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Спасатели продолжают работы по ликвидации последствий масштабного пожара в Одессе, которая произошла 4 декабря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 17:00 8 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса", - говорится в сообщении.

Всего по состоянию на 8 декабря сообщается, что в результате пожара погибли 10 человек.

Так, 4 декабря одна женщина скончалась в больнице. 5 декабря тело одного человека выявлено во время проведения поисковых работ. 6 декабря во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших. Еще три тела обнаружены под завалами 7 декабря. Также 7 декабря в больнице скончался спасатель, который получил травмы во время ликвидации пожара. Утром 8 декабря с-под завалов извлекли тела еще двух погибших.

Пострадало 30 человек (в больницах состоянию на 8 декабря остается 9 человек).

Всего с начала разборки завалов вывезено 1 тыс. 176 м куб. строительных конструкций.

Всего к работам привлечено 275 человек и 41 единица техники.

В ГСЧС сообщили, что на месте происшествия: осуществлен разбор конструкции верхней части здания, экспертной группой проведены замеры уровней колебаний здания и его устойчивости, убрано элементы конструкций из арочного прохода и обеспечен проход во внутренний двор, осуществлено расчистку внутреннего двора колледжа от припаркованного транспорта и строительных конструкций, установлен автокран FAUN (с вылетом стрелы 65 м), продолжается разбор конструкций на цокольном этаже.

Как сообщалось ранее, в коллеже в Одессе не было пожарной сигнализации - глава ГСЧС.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, пожары, ГСЧС
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