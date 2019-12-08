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Зеленский поручил правительству проверить состояние противопожарной безопасности в учреждениях образования и общественных местах

Зеленский поручил правительству проверить состояние противопожарной безопасности в учреждениях образования и общественных местах

Владимир Зеленский

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины до 10 января провести проверку состояния противопожарной безопасности в учебных заведениях и общественных местах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Кабмина.

"По поручению Президента, до 10 января Кабинет Министров Украины проведет детальную проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности детсадов, школ, высших учебных заведений, общежитий, учреждений здравоохранения, транспортной инфраструктуры и подобных объектов. Также придирчивые проверки должны состояться в торгово развлекательные центрах, кинотеатрах, ресторанах, гостиницах и т.д.", - говорится в сообщении.

Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук узнал, что здание одесского колледжа, где произошел крупный пожар, во время которого погибли (по состоянию на утро 8 декабря) 10 человек, последний раз проверялось 5 лет назад - в июне 2014 года.

После чего премьер-министр Украины Алексей Гончарук принял решение уволить руководителя департамента образования Одесской ОГА, руководителя и заместителя Одесской ГСЧС из-за пожара, который произошел в местном колледже.

Позже в ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе - поврежденный удлинитель.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, пожары, проверки, ГСЧС, Владимир Зеленский
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