Регистрация | Вход |
USD: 23,88 -0,0622  EUR: 26,49 -0,0139 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 08 декабря 2019 20:13
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В НБУ рассказали, монеты и банкноты каких номиналов больше всего утилизировали в этом году
В НБУ рассказали, монеты и банкноты каких номиналов больше всего утилизировали в этом году
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3165
Версия для печати

Появился уточненный график завтрашних встреч Зеленского в Париже

Появился уточненный график завтрашних встреч Зеленского в Париже

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Завтра, 9 декабря, состоятся встречи Президента Украины Владимира Зеленского со своими французскими и немецкими коллегами в рамках "нормандского формата" в Париже. Рядом с этим сегодня, 8 декабря, в СМИ появился уточненный график завтрашних встреч украинского президента, передает УНН.

Итак, график выглядит следующим образом:

14:55 - прибытие в Елисейский дворец.

15:05 - встреча президента Украины Зеленского с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

15:30 - встреча президента Украины Зеленского с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

16:00 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата".

18:45 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.

Заметим, что в данном графике не указанно время для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщалось ранее, в Кремле высказались о формате встречи Путина и Зеленского.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Франция, Украина, Германия, Нормандский формат, Ангела Меркель, Нормандская четверка, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.