Появился уточненный график завтрашних встреч Зеленского в Париже

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Завтра, 9 декабря, состоятся встречи Президента Украины Владимира Зеленского со своими французскими и немецкими коллегами в рамках "нормандского формата" в Париже. Рядом с этим сегодня, 8 декабря, в СМИ появился уточненный график завтрашних встреч украинского президента, передает УНН.

Итак, график выглядит следующим образом:

14:55 - прибытие в Елисейский дворец.

15:05 - встреча президента Украины Зеленского с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

15:30 - встреча президента Украины Зеленского с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

16:00 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата".

18:45 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.

Заметим, что в данном графике не указанно время для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщалось ранее, в Кремле высказались о формате встречи Путина и Зеленского.