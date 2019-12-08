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Перед "нормандским" саммитом под Офисом Президента началась "Высадка на Банковой"

Перед "нормандским" саммитом под Офисом Президента началась "Высадка на Банковой"

КИЕВ. 8 декабря. УНН. На Банковой в Киеве рядом с Офисом Президента начинаются акции перед встречей, которую планируется провести в Париже, завтра 9 декабря. В частности начинается акция "Высадка на Банковой", сообщает УНН.

Под Офисом Президента уже собралось несколько сотен человек. Часть людей не хотели пропускать правоохранители из-за чего возникла небольшая потасовка, но в конце правоохранители пропустили всех желающих. На Банковую занесли аудиоапартару. Люди продолжают собираться.

Одним из основных организаторов акции под Офисом Президента выступила "Демократическая сокира", но присоединились и представители других политических сил. Пока не идет речь об одной акции, но люди планируют провести на Банковой всю ночь и дождаться результатов встречи в Париже, которая запланирована на вечер 9 декабря.

Как сообщалось ранее, в столице продолжается вече "Красные линии для Зеленского".

Источник: УНН
Теги: протесты, Нормандский формат, Нормандская четверка, Владимир Зеленский
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