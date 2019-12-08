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В пункте пропуска "Ягодин" в очередях остаются 300 грузовиков

В пункте пропуска "Ягодин" в очередях остаются 300 грузовиков

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В пункте пропуска "Ягодин-Дорохуск" на границе с Польшей в очередях стоят 300 грузовых автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины.

Так, по данным Гостаможслужба службы, по состоянию на 18:00 перед пунктом пропуска "Ягодин-Дорохуск" в очередях стоят 300 грузовиков на выезд из Украины.

Добавим, что пропускная способность в данном пункте пропуска - 181 грузовой автомобиль в час.

Ранее сообщал УНН, по состоянию на 08:00 утра, перед пунктом пропуска "Ягодин-Дорохуск" в очередях стоят 800 грузовиков на выезд из Украины.

Источник: УНН
Теги: граница, Польша, грузоперевозки
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