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Воскресенье, 8 декабря 2019, 20:49 • Антонина Карташева • 8205
В пункте пропуска "Ягодин" в очередях остаются 300 грузовиков
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В пункте пропуска "Ягодин-Дорохуск" на границе с Польшей в очередях стоят 300 грузовых автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины.
Так, по данным Гостаможслужба службы, по состоянию на 18:00 перед пунктом пропуска "Ягодин-Дорохуск" в очередях стоят 300 грузовиков на выезд из Украины.
Добавим, что пропускная способность в данном пункте пропуска - 181 грузовой автомобиль в час.
Ранее сообщал УНН, по состоянию на 08:00 утра, перед пунктом пропуска "Ягодин-Дорохуск" в очередях стоят 800 грузовиков на выезд из Украины.
Источник: УНН