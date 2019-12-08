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В воскресном митинге на Майдане участвовало около 8 тысяч человек - МВД

В воскресном митинге на Майдане участвовало около 8 тысяч человек - МВД

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Министерство внутренних дел сообщило, что в ходе митинга на Майдане Независимости в воскресенье, 8 декабря, участвовало около 8 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.

"Анонсированные сегодня мероприятия в столичном Майдане Независимости закончились. В них приняли участие около 8 тысяч граждан. Грубых нарушений не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Силовики отмечают, что во время мероприятий на Майдане Независимости грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано: на одного человека составили админпротокол за мелкое хулиганство.

"Сейчас под Офисом Президента на ул. Банковой массовые мероприятия продолжаются. В настоящее время в нем принимают участие около 2000 человек", - отметили в МВД.

Напомним, перед "нормандским" саммитом под Офисом Президента началась акция "Высадка на Банковой". Вечером митингующие под Офисом Президента начали строить палатки и сцену.

Источник: УНН
Теги: протесты, Нормандский формат, Майдан Независимости, Нормандская четверка
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