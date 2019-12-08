Регистрация | Вход |
USD: 23,88 -0,0622  EUR: 26,49 -0,0139 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 08 декабря 2019 21:44
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В НБУ рассказали, монеты и банкноты каких номиналов больше всего утилизировали в этом году
В НБУ рассказали, монеты и банкноты каких номиналов больше всего утилизировали в этом году
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2865
Версия для печати

Пристайко осветил основные элементы позиции Украины на "нормандской встрече"

Пристайко осветил основные элементы позиции Украины на "нормандской встрече"

Вадим Пристайко

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины осветил четыре составляющие завтрашней позиции украинской стороны на переговорах в Париже, 9 декабря. Об этом глава МИДа написал на своей странице в Twitter, сообщает УНН.

"Полное и постоянное прекращение огня, наш контроль над границей единого неделимого государства, разоружения и вывода незаконных вооруженных формирований, местные выборы по нашему законодательству - основные элементы позиции на завтра. Неважно, за общим столом переговоров или тет-а-тет", - написал Пристайко.

Как сообщалось ранее, в Зеленского назвали три ключевые темы для обсуждения на "нормандской встрече".

Напомним, встреча глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России, которые образуют так называемую "нормандскую четверку", состоится в Париже 9 декабря. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Последний раз встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.

Источник: УНН
Теги: Нормандский формат, Нормандская четверка, переговоры, Вадим Пристайко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.