"Мариуполь" и "Львов" расписали мировую в матче с двумя удалениями

КИЕВ. 8 декабря. УНН. На стадионе имени "Бойко" произошло противостояние 17 тура УПЛ в котором в гости к "Мариуполю" заехали футболисты "Львова", передает УНН.

Команды не порадовали болельщиков забитыми голами, завершив игру без забитых мячей - 0:0. Причем команды доигрывали 10 на 10. У хозяев прямую красную карточку получил Танковский, у гостей Братков.

Примечательно, что завершилась серия приазовцев в которой "Мариуполь" забивал голы "Львову" в УПЛ в течение 8-ми подряд матчей - 14 мячей.