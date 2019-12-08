Маркарова: соглашение с МВФ открывает двери к получению 500 млн евро помощи из ЕС

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Достижения Украины соглашения с Международным валютным фондом открывает двери для получения Киевом макрофинансовой помощи с ЕС. Об этом пишет УНН опираясь на сообщение министра финансов Украины Оксаны Маркаровой в Facebook.

“Достижение соглашения с МВФ открывает двери к получению 500 млн евро макрофинансовой помощи с ЕС на очень выгодных условиях в ближайшие месяцы”, — написала министр.

При этом, к своему сообщению она добавила фото твита главы дипломатического представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса в Twitter, что ретвитнул сообщение директора-распорядителя МВФ Кристалина Георгиева. В нем Маасикас написал: “Такое нужное и своевременное заключение договора на техническом уровне, международное признание текущих реформ в Украине. Вместе с недавним принятием закона о борьбе с отмыванием денег (окончательный анализ которого еще продолжается) это должно открыть путь и к макрофинансовой помощи ЕС”.

Напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что МВФ предоставила кредит Украине. Позже премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал подробности этого кредита.