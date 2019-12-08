Сборная Украины осталась без медали эстафеты этапа Кубка мира в Остерсунде

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Первый этап Кубка мира по биатлону в шведском Остерсунде завершился женской эстафетой, передает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Украинская сборная в составе Меркушино, Виты Семеренко, Джими и Блашка не сумела зацепиться за пьедестал почета, заняв только 9-ю строчку. Ни штрафного круга при 8 дополнительных патронах и 2:47,1 мин отставание от победителя Норвегии.

Серебряный комплект наград достался Швейцарии, “бронзовый” — Швеции.

Стоит отметим, что исправиться украинская женская сборная сможет уже менее чем через неделю, когда в Хохфильцене стартует второй этап Кубка мира.