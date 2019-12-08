В МВД подготовят проекты законов для повышения пожарной безопасности

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Министерство внутренних дел будет инициировать повышение ответственности за нарушение правил противопожарной безопасности. Об этом сообщил заместитель МВД Антон Геращенко сказал во время встречи с журналистами, которая состоялась в Одессе, передает УНН.

По словам Геращенко, трагедия в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса связана с тем, что в стране до сих пор нет достаточного уровня ответственности руководителей за противопожарную безопасность. В связи с этим МВД инициирует представление в Кабмин пакета законопроектов, направленных на повышение такой ответственности.

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“Во-первых, мы инициируем, чтобы в бюджетных учреждениях был предусмотрен обязательный процент от средств, которые им выделяются, на решение вопросов противопожарной безопасности. Также мы инициируем, чтобы вся информация о проверках государственных объектов, которые являются опасными во время пребывания в них многих людей, публиковалась. Чтобы родители, например, знали, проблемы с противопожарной безопасностью является в том или ином колледже, школе, детском саду или вузе. Еще одним законопроектом мы предусматриваем возможность для частных предприятий заключать договоры со страховыми компаниями, которые будут оценивать состояние соблюдения противопожарной безопасности и сообщать о результатах ГСЧС. Кроме того, мы инициируем повышение ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. На сегодня ответственность для руководителя учреждения, в котором выявлены нарушения, — всего 170 гривен штрафа. Поэтому руководители просто игнорируют нормы противопожарной безопасности, что в конечном итоге и приводит к таким трагедиям, как в Одессе”, — отметил замминистра. Он выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что полиция, которая сейчас расследует уголовное производство, даст соответствующую правовую оценку действиям всех, кто имеет к этому отношение.

“Кроме трагедии, мы видели и проявления настоящего героизма. Когда учительница, спасая жизнь десяткам детей, погибла сама. Также я могу сказать, что будут вопросы у полиции к другим руководителям и учителям этого заведения, которые вышли из здания сами и оставили детей в опасности. Напомню, что есть такая статья Уголовного кодекса Украины — оставление в опасности. Все эти обстоятельства будут выясняться в ходе следствия”, — сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проверить состояние противопожарной безопасности в учреждениях образования и общественных местах.