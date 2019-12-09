Регистрация | Вход |
USD: 23,88 -0,0622  EUR: 26,49 -0,0139 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 09 декабря 2019 08:29
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В НБУ рассказали, монеты и банкноты каких номиналов больше всего утилизировали в этом году
В НБУ рассказали, монеты и банкноты каких номиналов больше всего утилизировали в этом году
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
6510
Версия для печати

Лидер Западной конференции НХЛ потерпел второе поражение подряд

Лидер Западной конференции НХЛ потерпел второе поражение подряд

КИЕВ. 9 декабря. УНН. ХК "Торонто" впервые за восемь очных встреч одержал победу над "Сент-Луис Блюз", сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

В “Лифс” по две шайбы забросили Остонов Мэтьюз и Зак Хаймен, еще одной шайбой отметился Спецца, Митчелл Марнер сделал две передачи, а Фредерик Андерсен отбил 26 бросков. У соперников отличились только Барбашев и Перрон — 5:2.

Примечательно, что после прихода на тренерский мостик Шелдона Кифа “Торонто” одержал пять побед в восьми матчах, и занимает 10 место на Востоке (32 очка).

Добавим, что для “Блюз” это поражение стало вторым подряд — 42 балла и лидерство на Востоке.

Источник: УНН
Теги: спорт, хоккей
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.