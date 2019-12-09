В Финляндии избрана новый премьер-министр

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Новым премьер-министром Финляндии после того, как в отставку ушел лидер Социал-демократической партии (СДП) Антти Ринне станет 34-летняя министр транспорта и коммуникаций Санна Марин. Ее кандидатура победила на внутрипартийном голосовании в воскресенье, 8 декабря. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

Предыдущий премьер, Антти Ринне, пробыл в должности лишь около полугода и ушел в отставку на фоне скандала вокруг забастовки сотрудников финской почты.

Конфликт в правящей коалиции был вызван намерением руководства государственной почтовой службы заключить с 700 сортировщиками посылок новое трудовое соглашение, которое привело к снижению их зарплат. После забастовки работников почты вопрос о трудовом договоре был снят с повестки дня.

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Однако оппозиционные политики потребовали от министра по делам местного самоуправления и управления собственностью Финляндии Сирпы Паатеро информацию о том, поддерживало ли правительство планируемы изменения. 29 ноября социал-демократ Сирпа Паатеро ушла в отставку. После этого под огонь критики попал Антти Ринне.

Согласно заявлениям партийных лидеров, пятипартийной коалиция продолжит свою работу после смены премьера с Антти Ринне на Саннуа Мартин.