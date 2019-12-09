В ФБР допускают, что стрельба на базе во Флориде могла быть терактом

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Следователи ФБР допускают, что убийство гражданином Саудовской Аравии трех человек на авиабазе ВМС США в штате Флорида могло быть террористическим актом, власти считают, что злоумышленник, скорее всего, действовал один. Об этом заявила в воскресенье на пресс-конференции официальный представитель ФБР Рейчел Рохас, трансляцию вели местные телеканалы, передает УНН.

Подданный Саудовской Аравии Мухаммед аш-Шамрани в пятницу открыл огонь на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде. Он убил троих человек, восемь получили ранения. Аш-Шамрани был застрелен помощником шерифа, который прибыл на место происшествия. Саудовский военнослужащий приехал в США для прохождения летной подготовки.

“Мы работаем с учетом предположения, что это был акт террора”, — сказала Рохас. Она подчеркнула, что на данный момент нет информации о наличии каких-либо новых угроз, касающихся события.

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“Для нас сейчас основная задача состоит в том, чтобы выяснить, действовал ли он один или был частью более широкой сети, — добавила она. — На данный момент мы считаем, что стрелок действовал в одиночку, никаких арестов по данному делу проведено не было”. По словам Рохас, аш-Шамрани вел стрельбу из пистолета, легально приобрел во Флориде.

“Власти Саудовской Аравии обещали в полной мере сотрудничать со следователями”, — добавила представитель ФБР.