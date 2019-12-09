Матч лидеров Суперлиги: "Днепр" нанес поражение "Прометею"

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Центральным противостояние тура баскетбольной Суперлиги “Прометей” — “Днепр” продолжились соревнования чемпионата, передает УНН.

Гости из Днепра провели идеальную первую половину противостояния — 56 набранных очков при 9 из 17 реализованных дальних бросков и +16 на табло.

Во второй части баталии хозяева начали подтягиваться в счете, однако им не хватило сил, чтобы отыграться полностью — поражение 93:99.

“Прометей”: Лукашов 10 очков + 4 подбора + 10 передач, Калпеппер 25 + 4 передачи, Трент 20 + 5 подборов + 7 передач, Конате 9 + 5 подборов), Майерс 9 + 12 подборов — старт, Антипов 10.

“Днепр”: Дугат 15 + 9 подборов + 4 передачи, Закурдаев 11 Глебов, Тимофеенко 21 + 9 подборов, Фесенко 12 + 5 подборов + 4 передачи — старт, Чумаков 5, Шундель 2, Корниенко 7 + 8 подборов, Санон 8 + 3 перехвата, Сизов 6.

Добавим, что на вершине чемпионата двоевластие — у “Прометей” и “Днепра” по 9 выигрышей и 2 поражения.