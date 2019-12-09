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В США рассказали о стратегии выдвижения обвинений против Трампа в рамках импичмента

В США рассказали о стратегии выдвижения обвинений против Трампа в рамках импичмента

Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил в воскресенье, что в ходе импичмента президента Дональда Трампа следует сосредоточить обвинения в тех пунктах, к которым относится большая часть свидетельств, не стремясь выдвинуть обвинения по всем вопросам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

“Такой моя стратегия была всегда... обвинять по тем (пунктах), по которым существуют наиболее сильные и непреодолимые доказательства, и не стремиться выдвигать обвинения по всем (пунктами), даже если возможные обвинения по другим вопросам”, — сказал Шифф, выступая по телеканалу CBS.

Это высказывание прозвучало в ответ на вопрос, собираются ли демократы включить в список обвинений материалы, касающиеся препятствования правосудию, содержащиеся в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера относительно вмешательства России в выборы 2016 года.

Ранее сообщалось, что за статьи импичмента против Трампа могут проголосовать уже на ближайшей неделе.

Напомним, накануне комитет Конгресса обнародовал конституционное основание для импичмента Трампа.

Источник: УНН
Теги: США, Дональд Трамп, импичмент
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