Украинский полузащитник оформил дубль в матче чемпионата Венгрии

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В матче 15-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" с плеядой украинских футболистов сыграл вничью с командой "Академия Пушкаша" со счетом 2:2, передает УНН.

Главным героем первого тайма стал Александр Зубков. Наш земляк прошел по лицевой к чужой штрафной с правой бровки, сместился ближе к центру и нанес выстрел с левой ноги под дальнюю штангу. Во втором эпизоде Зубков направил мяч в пустую сетку.

После перерыва ситуация на газоне изменилась, а матч закончился ничьей 2:2.

Отметим, что Игорь Харатин провел на поле весь поединок, а Дмитрий Игнатенко вышел на поле на 77 минуте.

Добавим, что клуб Сергея Реброва удерживает лидерство — 33 очка, и опережает “МОЛ Фехервар” на 4 пункта.