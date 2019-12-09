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На границе Ирана правоохранители изъяли 500 кг наркотиков

На границе Ирана правоохранители изъяли 500 кг наркотиков

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Пограничные службы Ирана в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан изъяли 500 кг опиума, сообщило информационное агентство Xinhua, передает УНН.

“Службы безопасности на пограничном пункте Мирджаве задержали двух контрабандистов наркотиков и изъяли два транспортных средства, в которых находилось 500 кг опиума и большое количество боеприпасов”, — говорится в сообщении.

О времени проведения операции не сообщается.

Иран давно сталкивается с проблемой наркотрафика в связи с тем, что эта страна расположена на пути международной контрабанды наркотиков, перевозимых из Афганистана — ведущего мирового производителя опиума — в Европу.

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В течение последних десятилетий на восточной и юго-восточной границах Ирана происходили ожесточенные столкновения между иранскими силами безопасности и вооруженными контрабандистами наркотиков.

Как сообщалось ранее, в Иране предложили отменить смертную казнь за контрабанду наркотиков.

Источник: УНН
Теги: наркотики, Иран
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