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ФК "Лестер" получил восьмую подряд победу в АПЛ

ФК "Лестер" получил восьмую подряд победу в АПЛ

КИЕВ. 9 декабря. УНН. ФК "Лестер" продолжил победное шествие в чемпионате Англии по футболу в гостевой встрече с "Астон Виллой", передает УНН.

Разгром хозяев начал Джейми Варди на 21 минуте, когда обыграл на скорости вратаря и отправил игровой снаряд в пустую сетку. Также Варди забил заключительный мяч во встрече, доведя счет до 4:1. Еще по разу отличались Ихеаначо и Эванс. У соперников гол-престижа в активе у Грилиша.

Таким образом, завоевал 8 подряд победу, “лисы” ощутимо оторвались от соперников по второй строчке — 38 очков против 32 у “Манчестер Сити”.

Напомним, что в прошлом году бывший владелец “Лестера” погиб во время аварии вертолета.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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