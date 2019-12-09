Две украинские теннисистки стартовали с победами на турнире в Дубае

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Украинские теннисистки Екатерина Бондаренко и Дарья Снигур вышли в финал квалификации на турнире ITF, стартовавший на кортах в Дубае (ОАЭ), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В первом раунде отборочного турнира Бондаренко обыграла австрийскую теннисистку Юлию Грабнер, посеянную под 6 номером — 6:3, 7:6 (5), а Снигур уверенно обыграла представительницу Бельгии, бывшую украинку Марину Заневскую (9 сеяная) — 6:2, 6:3.

Отметим, что за место в основной сетке Бондаренко и Снигур поспорят в очном противостоянии.

Примечательно, что другая украинка — Анастасия Шошина в первом круге отбора сыграет с россиянкой Анастасией Комардиной (8).