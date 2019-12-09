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Мощное землетрясение всколыхнуло Коста-Рику

Мощное землетрясение всколыхнуло Коста-Рику

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в воскресенье, в 18:31 по Гринвичу (20:31 по киевскому времени) в 44 км к запад-северо-запад от района Самара в Коста-Рике. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает УНН.

Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 10,0137 градуса северной широты и 85,9122 градуса западной долготы. Очаг залегал на глубине 10 км.

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Напомним, из-за землетрясения в Албании погибли 50 человек.

Спасательные операции после землетрясения были завершены 1 декабря.

Источник: УНН
Теги: землетрясение, Коста-Рика
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