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Понедельник, 9 декабря 2019, 04:15 • Илья Нежигай • 7935
Мощное землетрясение всколыхнуло Коста-Рику
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в воскресенье, в 18:31 по Гринвичу (20:31 по киевскому времени) в 44 км к запад-северо-запад от района Самара в Коста-Рике. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает УНН.
Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 10,0137 градуса северной широты и 85,9122 градуса западной долготы. Очаг залегал на глубине 10 км.
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Напомним, из-за землетрясения в Албании погибли 50 человек.
Спасательные операции после землетрясения были завершены 1 декабря.
Источник: УНН