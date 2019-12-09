Форвард Селезнев отличился во втором подряд матче за турецкий клуб

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Украинский форвард Евгений Селезнев стал автором гола в поединке первого дивизиона чемпионата Турции против команды "Гиресунспор", сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Селезнев вышел на поле на второй тайм и на 86 минуте отличился голом. Наш соотечественник стал лучшим в борьбе на добивании. Однако его команда уступила 2:3.

Теперь в активе Селезнева стало 5 голов в 12 матчах за “Бурсаспор” в этом сезоне.

Напомним, что в предыдущей игре за “Бурсаспор” Селезнев также забил гол.