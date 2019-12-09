В Новой Зеландии началось извержение вулкана на острове Уайт-Айленд

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Извержение вулкана началось в новозеландском острове Уайт-Айленд, расположенном в заливе Пленти, в 270 км к югу от города Окленд. Об этом в понедельник сообщила государственная геодезическая служба Новой Зеландии, передает УНН.

По данным ведомства, извержение вулкана началось около 14:15 по местному времени (3:15 по киевскому времени). Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого, а код авиационной безопасности изменен на оранжевый.

Как сообщает издание New Zealand Herald, 20 человек, которые, предположительно, находились на острове в момент извержения. Спасатели считают, что некоторые из них получили травмы. В данный момент на остров, расположенный в 48 км от побережья залива Пленти, направлены вертолеты аварийных служб и бригады скорой помощи. В городской больнице округа Вакатан был создан центр экстренного реагирования и открыто штаб сил гражданской обороны.

Уайт-Айленд — единственный активный вулканический остров Новой Зеландии. Предыдущее извержение было зафиксировано в конце 2012 — начале 2013 года. Остров Уайт является одним из самых посещаемых активных вулканов в мире и открыт для туристических поездок.

Напомним, в ноябре на юго-западе Японии произошло извержение вулкана.