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На сегодня установлена цена на банковские металлы

На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 9 декабря 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на 9 декабря установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1124.970859 грн;

Серебро — 12.867918 грн;

Платина — 678.102231 грн;

Палладий — 1411.123917 грн.

По сравнению с 8 декабря курс всех металлов не изменился.

Источник: УНН
Теги: НБУ, драгметаллы
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