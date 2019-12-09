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Понедельник, 9 декабря 2019, 06:45 • УНН • 6315
На сегодня установлена цена на банковские металлы
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 9 декабря 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 9 декабря установил такие цены на банковские металлы:
Золото — 1124.970859 грн;
Серебро — 12.867918 грн;
Платина — 678.102231 грн;
Палладий — 1411.123917 грн.
По сравнению с 8 декабря курс всех металлов не изменился.
Источник: УНН