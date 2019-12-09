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ООС: боевики 7 раз обстреляли украинские позиции

ООС: боевики 7 раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 9 декабря. УНН. 8 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” российские оккупационные войска осуществили 4 обстрелы:

  • у Васильевки — из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
  • у Павлополя — из крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку от Марьинки и Широкино — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” зафиксировано 3 вражеских обстрелов:

  • у Майского — со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Крымского и Хутора Вольного — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 8 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Ранее в штабе ООС сообщили, что волонтеры передали в военный госпиталь гуманитарную помощь более чем 800 тыс. грн.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, ВСУ, боевики, обстрелы, ООС
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