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Генсек НАТО: Россия применила военную силу против Украины, но это не наш враг

Генсек НАТО: Россия применила военную силу против Украины, но это не наш враг

Йенс Столтенберг

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что альянс не считает Россию врагом или противником. С таким утверждением Столтенберг выступил в интервью журналистам телеканала CNN, передает УНН.

На вопрос о том, является ли РФ сейчас врагом НАТО, Столтенберг ответил: “Мы не составляем списки противников. Мы не считаем, что Россия является нашим врагом”. “Мы не делим мир на противников и друзей”, — также заверил он.

“Мы всегда стараемся улучшить отношения”, — сказал Столтенберг. “Россия — это не то же самое, чем был Советский Союз во время холодной войны”, — констатировал он.

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Вместе с тем генсек альянса отметил: “Мы видим, что Россия действует более самоуверенно, она применила военную силу против соседнего государства — Украины”.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко напомнил НАТО, что Украина защищает его восточный фланг.

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Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, Украина, Йенс Столтенберг
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