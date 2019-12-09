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Россия негативно относится к расширению "нормандского формата"

Россия негативно относится к расширению "нормандского формата"

Александр Грушко

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Российская Федерация негативно относится к инициативе по расширению "нормандского формата" (Россия, Германия, Украина и Франция), урегулирование в Украине зависит только от выполнения ранее принятых решений. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает ТАСС, информирует УНН.

"Мы негативно относимся к этой идее, для нас это не вопрос формата", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать заявление заместителя госсекретаря США Дэвида Хейла о расширении "нормандского формата".

"Не надо искать альтернативу. Надо идти по двум треками: по треку безопасности - завершить наконец разведения сил, и по политическому - запустить процесс путем введения в действие "формулы Штайнмайера" и принятия других решений, которые гарантировали бы неизменность и устойчивость особого статуса", - подчеркнул Грушко.

Напомним, сегодня, 9 декабря, состоится встреча глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России, которые образуют так называемую "нормандскую четверку". Ранее был опубликован график встреч лидеров стран, но в нем не указано время для встречи Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Нормандский формат, Нормандская четверка
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