Новак, Ушаков и Сурков вошли в российскую делегацию на "нормандской встрече"

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Глава Минэнерго России Александр Новак, помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владислав Сурков входят в российскую делегацию, которая вылетает в Париж для встречи "нормандской четверки", сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Так, Александр Новак, Юрий Ушаков и Владислав Сурков вошли в российскую делегацию, которая вылетает в Париж, где глава РФ Владимир Путин в понедельник примет участие в "нормандском саммите" и проведет двусторонние встречи с лидерами Германии, Франции и Украины.

Как ранее сообщил ТАСС источник, близкий к организации саммита, до начала переговоров "четверки" президент РФ проведет двусторонние встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмануэлем Макроном.

В свою очередь, двусторонняя встреча Путина и Президента Украины Владимира Зеленского планируется после завершения саммита. Как ожидается, с украинским лидером президент РФ может обсудить, в том числе, проблемные аспекты газовых переговоров двух стран.

Для Путина и Зеленского это будет первая личная встреча, ранее лидеры четыре раза говорили по телефону - в июле, августе, сентябре и ноябре.

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Темой беседы тет-а-тет президента РФ с французским коллегой может стать, помимо прочего, вопрос о неразмещении в Европе ракет средней и малой дальности - раньше Макрон ответил на послание Путина, содержащее соответствующий призыв, и выразил готовность к диалогу по этому поводу. В свою очередь, встреча Путина с Меркель пройдет на фоне высылки Берлином в начале декабря двух российских дипломатов из-за недостаточного, по мнению немецкой стороны, сотрудничества властей РФ по делу об убийстве гражданина Грузии в столице ФРГ летом 2019 года. По мнению самой Меркель, этот случай не повлияет на саммит в "нормандском формате", но является "событием" с точки зрения двусторонних отношений с Россией.

Напомним, так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Украины, России, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на Донбассе. Последняя встреча "четверки" состоялась в октябре 2016 года.

Как сообщал УНН, двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в рамках "нормандского" саммита в Париже не ограничена по времени.