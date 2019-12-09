Регистрация | Вход |
USD: 23,88 -0,0622  EUR: 26,49 -0,0139 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 09 декабря 2019 12:57
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Суд будет избирать меру пресечения "единороссу" Кучерявому 10 декабря
Суд будет избирать меру пресечения "единороссу" Кучерявому 10 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6465
Версия для печати

Зеленский едет на "нормандскую" встречу абсолютно подготовленным - Кулеба

Зеленский едет на "нормандскую" встречу абсолютно подготовленным - Кулеба

Владимир Зеленский

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский едет на "нормандскую" встречу в Париж, которая состоится сегодня, абсолютно подготовленным. Об этом в эфире программы "Завтрак с 1+1" сказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Такие переговоры - это всегда очень сложно. Особенно в ситуации, когда наш Президент едет абсолютно подготовленным, имеет ряд красных линий, в рамках которых надо договариваться. А с другой стороны - перед тобой сидит человек, у которого почти нет красных линий", - отметил Кулеба.

По его словам, к "нормандскому формату" Украина подходит с единой целостной позицией - вернуть людей, установить мир и вернуть территории.

"Президент едет на встречу в Париже с абсолютно нормальной повесткой дня", - сказал Кулеба.

Напомним, сегодня, 9 декабря, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского со своими коллегами из Франции, Германии и России в рамках "нормандского формата" в Париже.

Ранее УНН сообщал, что, по информации пресс-службы Президента, Зеленский на встрече в Париже будет в первую очередь ставить вопрос о сроках и условиях возвращения пленных, прекращении огня и выводе бандформирований с территории Донбасса.

Источник: УНН
Теги: Нормандский формат, Нормандская четверка, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.