Зеленский едет на "нормандскую" встречу абсолютно подготовленным - Кулеба

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский едет на "нормандскую" встречу в Париж, которая состоится сегодня, абсолютно подготовленным. Об этом в эфире программы "Завтрак с 1+1" сказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Такие переговоры - это всегда очень сложно. Особенно в ситуации, когда наш Президент едет абсолютно подготовленным, имеет ряд красных линий, в рамках которых надо договариваться. А с другой стороны - перед тобой сидит человек, у которого почти нет красных линий", - отметил Кулеба.

По его словам, к "нормандскому формату" Украина подходит с единой целостной позицией - вернуть людей, установить мир и вернуть территории.

"Президент едет на встречу в Париже с абсолютно нормальной повесткой дня", - сказал Кулеба.

Напомним, сегодня, 9 декабря, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского со своими коллегами из Франции, Германии и России в рамках "нормандского формата" в Париже.

Ранее УНН сообщал, что, по информации пресс-службы Президента, Зеленский на встрече в Париже будет в первую очередь ставить вопрос о сроках и условиях возвращения пленных, прекращении огня и выводе бандформирований с территории Донбасса.