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В США выразили поддержку Украине в борьбе с коррупцией

В США выразили поддержку Украине в борьбе с коррупцией

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В США выразили поддержку украинским чиновникам, которые работают над укреплением антикоррупционной системы Украины. Об этом сообщило посольство США на своей странице в Twitter, передает УНН.

"В международный день борьбы с коррупцией мы выражаем нашу крепкую поддержку всем украинским чиновникам и активистам, работающих над укреплением антикоррупционной системы Украины, расследуют, преследуют и привлекают к ответственности коррупционеров", - говорится в сообщении.

Напомним, президент США Дональд Трамп вновь назвал Украину коррумпированной.

Также напомним, посольство США призвало украинские полиция не расследовать коррупцию с американскими средствами.

Источник: УНН
Теги: США, коррупция, Украина
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