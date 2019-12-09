Новости: Политика
Понедельник, 9 декабря 2019, 12:41 • Анна Мурашко • 2265
ООС: боевики не открывали огонь
КИЕВ. 9 декабря. УНН. С начала текущих суток на Донбассе вражеских обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Максим Праута, передает УНН.
"С начала текущих суток до 12:30 боевики огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - сказал Праута.
Напомним, 8 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.
Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Источник: УНН