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Сытник призвал присоединиться всех неравнодушных к антикоррупционной реформе

Сытник призвал присоединиться всех неравнодушных к антикоррупционной реформе

Артем Сытник

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Всех неравнодушных украинцев призывают присоединиться к антикоррупционной реформе, чтобы пройти в ней точку невозврата. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, передает корреспондент УНН.

Сытник отметил, что в течение года было много сделано в антикоррупционной реформе.

"Последний год был насыщенным положительными событиями в плане проведения антикоррупционной реформы. Наконец заработал антикоррупционный суд, принят ряд законодательных актов, например, закон о обличителях коррупции, наконец была отменена правка в Законе Украины", - отметил он.

Директор НАБУ призвал присоединиться всех неравнодушных к этой реформе.

"Последние несколько месяцев мы определяем положительную динамику направлении реализации антикоррупционной реформы, но этого недостаточно, поэтому призываем всех неравнодушных присоединится к этой работе и в качестве обличителей, и в качестве активистов для того, чтобы мы прошли точку невозврата в антикоррупционной реформе, и наконец процесс этой реформы стал необратимым в Украине", - добавил он.

Напомним, Верховная Рада приняла закон №1009 об изменениях к уголовному процессуальному законодательству, поддержав отмену "поправки Лозового" и предоставление права на самостоятельное прослушивание Государственном бюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро.

В проект закона №1009 при подготовке к рассмотрению во втором чтении было подано 153 поправки.

Как ранее сообщалось в УНН, Национальное антикоррупционное бюро на сегодня имеет расследованную коррупционную деятельность почти 400 чиновников.

Источник: УНН
Теги: реформы, ГБР, НАБУ, Артем Сытник, Антикоррупционное агентство
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