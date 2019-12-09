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ВАКС начал исследования доказательств по делу Труханова

ВАКС начал исследования доказательств по делу Труханова

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд начал исследования доказательств по делу мэра Одессы Геннадия Труханова, которого обвиняют в недостоверным декларированием. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

"На заседании начато исследование доказательств, заявленных стороной обвинения - а именно видеозаписей обысков, а также переписки обвиняемого и его родственников", - говорится в сообщении.

Также следующее заседание, на котором продолжится исследование доказательств, назначено на 15:00 23 января 2020 года.
Как сообщалось, Труханов подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015-2016 годы, предусмотренных Законом Украины "О предотвращении коррупции".

Досудебным расследованием установлено, что субъектом декларирования в декларациях 2015 и 2016 годы представлены заведомо недостоверные сведения в отношении имущества и других объектов декларирования, которые отличаются от достоверных на сумму более 33 млн грн и 18 млн грн соответственно.

Напомним, коллегия судей Малиновского районного суда Одессы 9 июля признала невиновным мэра Одессы Геннадия Труханова и подчиненных в завладении 185 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян".

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Антикоррупционный суд, Геннадий Труханов

В тексте упоминаются

Труханов Геннадий
Труханов Геннадий
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