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В Украине уменьшилось количество незаконных регистрационных действий в госреестрах - Минюст

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Министерство юстиции Украины за 100 дней работы отменило сотни незаконных регистрационных действий в государственных реестрах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства.

“Благодаря обновлению состава Антирейдерской комиссии, полной перезагрузки ее работы, изменения системы контроля в сфере государственной регистрации и состав субъектов, выполняющих функции в этой сфере, за 100 дней работы новой команды Министерства были отменены сотни незаконных регистрационных действий и в целом системное рейдерство в государственных реестрах осталось в истории”, — говорится в сообщении.

По информации Министерства, для преодоления системного рейдерства был установлен ряд действенных антирейдерских механизмов: исключено аккредитованные субъекты из числа субъектов, осуществляющих полномочия в сфере государственной регистрации, изменен квалификационные требования к государственным регистраторам, повышена ответственность за нарушения в этой сфере, установлено дифференциацию санкций.

“Команда Минюста прекратила деятельность регистраторов группу наибольшего риска — тех, которые были главными исполнителями рейдерских действий в государственных реестрах. Данные меры значительно уменьшили количество мошеннических действий с юридически значимыми данными, и снизили количество рейдерских атак на бизнес”, — говорится в сообщении.

Кроме того, теперь подтверждение решения государственного регистратора будет происходить с помощью дополнительного метода идентификации пользователя с использованием одноразового пароля. Вместе с тем, был проведен аудит государственных реестров независимыми экспертами при поддержке проекту ЕС.

“По результатам аудита реестров будет введен единый идентификатор физического лица. В будущем это позволит не требовать у граждан предоставлять одну и ту же информацию и справки из различных государственных служб”, — сообщили в Министерстве.

Напомним, парламентарии приняли в первом чтении проект закона о публичных электронные реестры. Соответствующее решение поддержали 320 народных депутатов.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минюст
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