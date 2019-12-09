В день проведения "нормандского саммита" в Париже образовалась 600 км пробка

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В понедельник, 9 декабря, из-за забастовок против пенсионной реформы в регионе Иль-де-Франс - Париже и его пригороде, образовались масштабные пробки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFMTV.

“В понедельник утром в регионе Иль-де-Франс, длина пробок превысила 600 км. Впечатляющие цепочки автомобилей сформировались в направлении Парижа”, — пишут в издании.

Так, движение крайне затруднено из-за забастовки против пенсионной реформы.

Отмечается, что это не абсолютный рекорд пробок во Франции. 6 февраля 2018 года из-за погодных условий была зафиксирована 739 км пробка.

Напомним, во Франции началась национальная забастовка против пенсионной реформы — 5 декабря в стране заранее назвали “черным четвергом”.

Национальное общество железных дорог Франции (SNCF) отменило в воскресенье большинство поездов в связи с забастовкой против предложенной правительством пенсионной реформы.

В то же время, сегодня, 9 декабря, в Париже состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского со своими коллегами из Франции, Германии и России в рамках “нормандского формата”.