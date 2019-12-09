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Разумков рассказал, на сколько планируют уменьшить концентрацию земель в одни руки

Разумков рассказал, на сколько планируют уменьшить концентрацию земель в одни руки

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Верховной Раде Украины во время подготовки законопроекта о продаже земли сельскохозяйственного назначения ко второму чтению нардепы планируют внести правку по уменьшению концентрации земли в одних руках - предварительно до 50 тыс. гектаров. Об этом заявил во время рабочего визита в Житомир председатель ВРУ Дмитрий Разумков в эфире одного из местных каналов, передает УНН.

"Вопрос концентрации земли в одних руках в одном предприятии - между первым и вторым чтением эта цифра будет существенно уменьшена. Точно не могу сказать, о какой цифре идет речь, дискуссии идут - около 50 тыс. гектар в одни руки. Это более чем в 4 раза уменьшение от той позиции, которая была предложена ранее", - отметил Разумков.

Напомним, народные депутаты Украину 13 ноября приняли в первом чтении законопроект 2178-10 по внедрению рынка земли.

Позже председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский отметил, что по состоянию на 3 декабря до комитет поступило более 4000 поправок к законопроектам, касающихся введения рынка земли в Украине.

Источник: УНН
Теги: земля, ВР, Дмитрий Разумков
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