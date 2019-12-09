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ОП обещает коммюнике после "нормандского саммита"

ОП обещает коммюнике после "нормандского саммита"

КИЕВ. 9 декабря. УНН. По итогам "нормандского саммита" будет подготовлено коммюнике, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"После завершения саммита будет подготовлено коммюнике", - говорится в сообщении.

Кроме того, Владимир Зеленский примет участие в совместной пресс-конференции с лидерами Франции, Германии и России, запланированной по итогам встречи.

Ранее УНН сообщал, что сегодня, 9 декабря, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского со своими коллегами из Франции, Германии и России в рамках "нормандского формата" в Париже. Последний раз такие переговоры происходили в октябре 2016 года.

На "нормандскую встречу" уже прибыли Президент Украины Владимир Зеленский, Федеративный канцлер Германии Ангела Меркель, президент Российской Федерации Владимир Путин.

Источник: УНН
Теги: Нормандский формат, Париж, Нормандская четверка, переговоры, встреча
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