ОП обещает коммюнике после "нормандского саммита"
КИЕВ. 9 декабря. УНН. По итогам "нормандского саммита" будет подготовлено коммюнике, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"После завершения саммита будет подготовлено коммюнике", - говорится в сообщении.
Кроме того, Владимир Зеленский примет участие в совместной пресс-конференции с лидерами Франции, Германии и России, запланированной по итогам встречи.
Ранее УНН сообщал, что сегодня, 9 декабря, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского со своими коллегами из Франции, Германии и России в рамках "нормандского формата" в Париже. Последний раз такие переговоры происходили в октябре 2016 года.
На "нормандскую встречу" уже прибыли Президент Украины Владимир Зеленский, Федеративный канцлер Германии Ангела Меркель, президент Российской Федерации Владимир Путин.