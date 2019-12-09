В Париже полиция задержала украинцев, протестовавших против капитуляции

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Париже ветераны вооруженного конфликта на Донбассе и представители Национального Корпуса устроили акцию против капитуляции перед "нормандским саммитом". После того, как активисты порвали флаги России и т.н. "ДНР" - их задержала французская полиция, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацкорпуса.

Активисты отметили, что ветераны не понаслышке знают о ситуации на Донбассе, где уже погибли тысячи украинцев, каждый из которых отдал все ради целостности и будущего Украины.

Ветераны призвали не допустить амнистии террористам, выборов в ОРДЛО до получения контроля над границей, народных милиций и капитулянтских разведенных войск.

После этого они порвали флаги России и т.н. “ДНР”, и их задержала французская полиция. Впоследствии правоохранители отпустили ветеранов.

Напомним, по информации из Офиса Президента, двусторонняя встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным состоится после встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Как сообщал УНН, 9 декабря состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского со своими коллегами из Франции, Германии и России - в "нормандском формате" - в Париже.

Согласно графику ожидается, что в 14:55 Зеленский прибудет в Елисейский дворец. Перед непосредственным началом встречи лидеров в "нормандском формате" Президент Украины встретится со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном в 15:05. Ожидается, что позже Зеленский проведет аналогичную встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в 15:30.

Уже непосредственно в 16:00 должна начаться встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата". После этого, в 18:45 состоится встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.