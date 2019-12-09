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В Париже завершилась встреча Зеленского и Макрона

В Париже завершилась встреча Зеленского и Макрона

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Париже завершилась двусторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макрона, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

"Завершилась двусторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Это была первая двусторонняя встреча в рамках переговоров, запланированных сегодня для наработки видения завершения войны на Донбассе", - говорится в сообщении.

По данным Офиса, Эммануэль Макрон как принимающая сторона, ознакомил Владимира Зеленского со сценарием и форматом проведения переговоров.

Напомним, по информации из Офиса Президента, двусторонняя встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным состоится после встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Как сообщал УНН, 9 декабря состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского со своими коллегами из Франции, Германии и России - в "нормандском формате" - в Париже.

Согласно графику ожидается, что в 14:55 Зеленский прибудет в Елисейский дворец. Перед непосредственным началом встречи лидеров в "нормандском формате" Президент Украины встретится со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном в 15:05. Ожидается, что позже Зеленский проведет аналогичную встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в 15:30.

Уже непосредственно в 16:00 должна начаться встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата". После этого, в 18:45 состоится встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.

Источник: УНН
Теги: Франция, Украина, Владимир Зеленский
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