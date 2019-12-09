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Путин будет сидеть напротив Зеленского: показали зал, где встретится "нормандская четверка"

Путин будет сидеть напротив Зеленского: показали зал, где встретится "нормандская четверка"

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ПАРИЖ-КИЕВ. 9 декабря. УНН. Встреча лидеров в "нормандском формате" состоится за круглым столом одного из залов Елисейского дворца, передает корреспондент УНН.

Так, президенты Франции Эммануэль Макрон, России Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский и канцлер Ангела Меркель будут разговаривать за круглым столом, позади них будут находиться члены делегаций.

В комнате установлены флаги каждой из стран-участниц формата. Встреча должна была начаться в 16:30 по местному времени, но по состоянию на 16:33 в комнате никого нет из представителей делегаций.

Также стало известно, как разместится “нормандская четверка”: место Путина напротив Зеленского, слева от него Меркель, справа — Макрон.

Напомним, по информации из Офиса Президента, двусторонняя встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным состоится после встречи “нормандской четверки” в Париже 9 декабря.

Как сообщал УНН, 9 декабря состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского со своими коллегами из Франции, Германии и России — в “нормандском формате” — в Париже.

Согласно графику ожидается, что в 14:55 Зеленский прибудет в Елисейский дворец. Перед непосредственным началом встречи лидеров в “нормандском формате” Президент Украины встретится со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном в 15:05. Ожидается, что позже Зеленский проведет аналогичную встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в 15:30.

Уже непосредственно в 16:00 должна начаться встреча лидеров стран-участниц “нормандского формата”. После этого, в 18:45 состоится встреча лидеров стран-участниц “нормандского формата” с представителями СМИ.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Нормандский формат, Париж, Владимир Зеленский
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