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СБУ проводит обыски в Одесском городском совете

СБУ проводит обыски в Одесском городском совете

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Служба безопасности Украины сегодня, 9 декабря, проводит следственные действия в Одесском городском совете. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

"Сейчас в Одесском городском совете продолжаются следственные действия, начатые 22 ноября. Происходит выемка документов", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, 22 ноября в Одесской мэрии Генпрокуратура Украины и Служба безопасности Украины проводили неотложные следственные действия.

Позже Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщал, что во время обысков в Одесском городском совете обнаружен созданный чиновниками искусственный долг в размере 100 млн грн.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Одесса и Одесская область, обыск
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