Встреча "нормандской четверки": Зеленский хотел сесть на место Путина

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Перед началом встречи в "норманнском формате", когда лидеры зашли в зал, Президент Украины Владимир Зеленский спутал стулья и хотел занять место президента РФ Владимира Путина, передает УНН.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов.

На записи видно, как лидеры заходят в зал и Зеленский направляется к одному из стульев, но затем останавливается и идет в другую сторону, куда ему показывает президент Франции Эммануэль Макрон.

Вероятно, Зеленский просто спутал стулья и хотел занять место президента РФ Владимира Путина.

Напомним, в Париже началась встреча в "нормандском формате".

Незадолго до этого, у Президента Украины завершились встречи с президентом Франции и канцлером Германии.