Встреча "нормандской четверки": Зеленский хотел сесть на место Путина
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Перед началом встречи в "норманнском формате", когда лидеры зашли в зал, Президент Украины Владимир Зеленский спутал стулья и хотел занять место президента РФ Владимира Путина, передает УНН.
Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов.
На записи видно, как лидеры заходят в зал и Зеленский направляется к одному из стульев, но затем останавливается и идет в другую сторону, куда ему показывает президент Франции Эммануэль Макрон.
Вероятно, Зеленский просто спутал стулья и хотел занять место президента РФ Владимира Путина.
Напомним, в Париже началась встреча в "нормандском формате".
Незадолго до этого, у Президента Украины завершились встречи с президентом Франции и канцлером Германии.
Осознал ошибку: Зеленский хотел сесть на место Путина pic.twitter.com/yzMuOHMtEU- Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 9 декабря 2019 г.