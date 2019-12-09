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Встреча Зеленского и Путина состоится после "нормандии" - до пресс-конференции

Встреча Зеленского и Путина состоится после "нормандии" - до пресс-конференции

ПАРИЖ-КИЕВ. 9 декабря. УНН. Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина состоится после завершения саммита в “нормандском формате”. Об этом сообщили в офисе украинского Президента, передает корреспондент УНН.

По состоянию на сейчас, в 18:16 по местному времени, переговоры четырех лидеров продолжаются почти час.

В то же время французские СМИ сообщали, что Зеленский и Путин должны были встретиться в 18:00, на 19:00 планируется ужин лидеров, пресс-конференция для СМИ запланирована на 20:00 (21:00 по Киеву).

Стоит напомнить, что в понедельник, 9 декабря в Елисейском дворце началась встреча в “нормандском формате” на высшем уровне с участием Президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Франция, Украина, Германия, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Путин Владимир
Путин Владимир
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