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Зеленский и Путин обменялись рукопожатием - Песков

Зеленский и Путин обменялись рукопожатием - Песков

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин во время знакомства пожали друг другу руки. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Президенты РФ и Украины - Владимир Путин и Владимир Зеленский - перед началом переговоров в "нормандском формате" обменялись рукопожатием.

Так, на вопрос журналистов, был ли у Путина и Зеленского контакт и обменялись ли они рукопожатием, Песков ответил: "Да. До начала встречи (в "нормандском формате")".

Как раньше сообщал УНН, в Париже началась встреча в "нормандском формате". После встречи у Президента запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Незадолго до этого, у Президента Украины завершились встречи с президентом Франции и канцлером Германии.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Владимир Зеленский
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