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Встреча "нормандской четверки", вероятно, продлится еще несколько часов - ОП

Встреча "нормандской четверки", вероятно, продлится еще несколько часов - ОП

Кирилл Тимошенко

ПАРИЖ-КИЕВ. 9 декабря. УНН. Встреча "нормандской четверки", вероятно, продлится еще несколько часов. Сейчас лидеры обсуждают проект коммюнике, который был подготовлен к этому. Об этом журналистам в Париже сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает корреспондент УНН.

Тимошенко напомнил, что встреча в "нормандском формате" началась после проведения двусторонних встреч.

"Сейчас встреча проходит в формате четырех лидеров, лидеры обсуждают проект коммюнике, который был подготовлен к этому, проводятся по каждому пункту, живо обсуждают каждый пункт и доходят до финального проекта, который будет подписан. Я думаю, еще несколько часов это будет продолжаться", - отметил он.

Напомним, встреча в "нормандском формате" в Париже началась сегодня около 18.15.

Незадолго до этого, у Президента Украины завершились встречи с президентом Франции и канцлером Германии.

Впоследствии в ОП сообщили, что встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина состоится после завершения саммита в "нормандском формате".

Источник: УНН
Теги: Россия, Франция, Украина, Нормандская четверка
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