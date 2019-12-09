В Париже началась встреча Путина и Зеленского

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Париже началась двусторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил в Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов, передает УНН.

"Встреча "нормандской четверки" завершилась. Началась встреча Путина с Зеленским", - написал Смирнов.

Напомним, встреча в "нормандском формате" в Париже началась сегодня около 18.15.

Незадолго до этого, у Президента Украины завершились встречи с президентом Франции и канцлером Германии.

Впоследствии в ОП сообщили, что встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина состоится после завершения саммита в "нормандском формате".