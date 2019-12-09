Встреча в "нормандском формате" завершилась в Париже

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Встреча лидеров “нормандской четверки” (Украина, Франция, ФРГ, Россия) в Париже завершилась. Она продолжалась около двух часов 20 минут, передает УНН.

Президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели переговоры в зале Мюрата Елисейского дворца.

Завершение встречи Ледеров стран четверки подтвердил также и журналист “кремлевского пула” Дмитрий Смирнов, отметив начало первой встречи президентов Украины и РФ.

Также ранее стало известно, что встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина состоится после завершения саммита в “нормандском формате”.

По итогам встречи планируется совместная пресс-конференция лидеров.

Стоит напомнить, что источники российского издания “Коммерсант”, близкие к российской делегации на переговорах в рамках саммита в нормандском формате, сообщили, что позиция Москвы по пересмотру условий минских договоренностей — жесткая но не будет меняться.